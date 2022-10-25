الأقصر تدعو للمشاركة فى جائزة المبدع الصغير بدورتها الثالثة.. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

ناشدت محافظة الأقصر، جميع الأسر للمشاركة فى جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، وذلك في إطار الحرص على نشر الوعي الثقافي وتنمية واكتشاف القدرات الإبداعية، حيث أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، والتي تنظمها وزارة الثقافة، وذلك تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

وبدأ التقدم للجائزة خلال الفترة من 15 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2022، للفئتين العمريتين من سن 5 وحتى 12 عاما، ومن سن 12 حتى 18 عاما، في مجالات: الآداب (القصة القصيرة ـ الشعرـ التأليف المسرحي)، الفنون (الرسم العزف على البيانو العزف على الكمان ـ الغناء)، وفي مجال الإبداع والابتكار (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ـ الابتكارات العلمية)، وتخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه.

ويمكن الاطلاع على الشروط وكافة تفاصيل الجائزة، من خلال صفحة الجائزة على الفيس بوك (جائزة الدولة للمبدع الصغير)، أو الموقع الخاص بالجائزة (www.ckp.Eg).

وكانت قد حددت المادة 1 من قانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، تعريفا لجائزة المبدع الصغير والحوافز التي تمنحها الدولة في حال فوزه، وجاء نصها كالتالى: - مادة (١): تنشأ جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير يشار إليها في هذا القانون بالجائزة، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي: ١- منح مبلغ مالي للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتي ألف جنيه بحد أدنى في مجالات الثقافة، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار في الثقافة والفنون، ٢- نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، ٣- منح كل فائز لقب حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير بقرار من وزير الثقافة، ويصدر وزير الثقافة قراراً بعدد الجوائز التي تمنح سنوياً، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمري للمبدعين على مستويين.