الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية وأمطار رعدية متفاوتة الشدة تمتد للقاهرة

كتب محمود راغب

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن البلاد تشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية؛ حيث تشهد بعض المناطق من البلاد حالة سريعة من التقلبات الجوية يصاحبها سقوط أمطار رعدية على السواحل الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية: وتكون ذروة سقوط الأمطار من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر، حيث يبدأ سقوط الأمطار الخفيفة صباحا على السواحل الشرقية ومناطق من شمال الصعيد وتزداد شدة الأمطار من مساء يوم الثلاثاء لتصبح متوسطة ورعدية وتمتد إلى مناطق من مدن القناه وشمال ووسط سيناء والوجه البحرى حتى مناطق من القاهرة الكبرى .

ومن المتوقع أن تقل فرصة سقوط الأمطار على السواحل الغربية، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على جنوب الصعيد ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.