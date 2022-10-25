الآلاف يشيعون جنازة 10 من أسرة واحدة بالمحلة لقوا مصرعهم فى حادث بالمنصورة

الغربية مصطفى عادل

شيع الآلاف من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية جنازة جماعية لـ10 من أسرة واحدة لقوا حتفهم في حادث آليم اثر تصادم سيارة أجرة بتريلا على طريق جمصة المنصورة الدولي أثناء عودتهم من قضاء اجازة.

ووصلت الجثامين الـ10 في سيارات الإسعاف لمسجد دار السلام بمنطقة المنشية الجديدة ثان المحلة بعد استخراج تصاريح الدفن بالمنصورة

واحتشد الآلاف امام المسجد واستقبلوا الجثامين بالدموع وادوا صلاة الجنازة عليهم ونقلت الجثامين للمقابر الجديدة لتشييعهم لمثواهم الأخير.

وتسيطر حالة من الصدمة بين اهالي المدينة حزنا على فراق الضحايا وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء لهم.

واستقبلت مشرحة مستشفي المنصورة الدولي، جثامين الضحايا وهم الشيخ رجب درويش، وزوجته أمل بديع أبو شادى، وابنته عائشة رجب درويش، ونجله عمار رجب درويش، وفريدة محمد أحمد، وحبيبه أنس علاء الصاوى، وغزل أنس علاء الصاوى، ورؤي أنس علاء الصاوى، وصفية السعيد القط، وصفاء خالد رجب درويش.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجد وشرطة تأمين الطرق والمنافذ بوقوع حادث بمحور طلخا الجديد ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، و10 سيارات إسعاف من طلخا وبلقاس، وجمصة، وشربين، ونبروه، والمنصورة، وتبين وقوع الحادث أسفل محور طلخا الجديد على طريق جمصة المنصورة الدولي الساحلي أمام كوبري شرنقاش، بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل تريلا، بعد أن اصطدم الميكروباص بالسيارة التريلا.

أسفر الحادث عن مصرع 10 وإصابة 9 أخرين، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى المنصورة العام ومشرحة المستشفى الدولي، وجار رفع أثار الحادث، وإخطار النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والتعرف على أسباب وقوعه.