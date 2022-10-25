افتتاح محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بقرية الحجاز "الكيلو 2" بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية الحجاز "الكيلو 2"، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندسة مروه فوزي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، و اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واللواء أحمد قاسم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الافتتاح، استمع " بشارة" لشرح تفصيلي عن المشروع، من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 30 مليون جنيه؛ لخدمة ١٠ألف نسمة بمناطق عزبة الضمراني وعزبة العرب.

ويتكون المشروع من محطة الرفع، التي تحتوي على البيارة، عنبر التشغيل، الأوناش، منظومة الطرق المائي، المولد، مبنى للإدارة، المخزن، غرفة تأمين المبنى.

بجانب شبكات الانحدار المنشأة بالكامل من مواسير فخار وخرسانة وبلاستيك، بأقطار (200 - 700 مم)، بإجمالي طول ٥ كم، إضافة إلى خط الطرد المكون بالكامل من مواسير بلاستيك u.p.v.c قطر 450 مم وبإجمالي طول واحد كم.

وأشاد "بشارة" بجهود الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، في إنشاء محطات جديدة أو أعمال الإحلال والتجديد، التي تهدف إلى التحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة، ودعم المشروعات التنموية في جميع القطاعات خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، الذي توليه الدولة اهتمامًا بالغًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.