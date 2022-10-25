استطلاع: 71% من الجمهوريين مقتنعين إن أمريكا غير ملتزمة بدعم أوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة Morning Consult الامريكية ونشرته صحيفة ذا هيل أن 29% فقط من المشاركين في الحزب الجمهوري المسجلين يعتقدون أن الولايات المتحدة عليها التزام بمساعدة أوكرانيا في صراعها مع روسيا بينما يري البقية عكس ذلك.

وبالمقارنة ، يعتقد 56 بالمائة من الديمقراطيين المسجلين و 38 بالمائة من المستقلين أن الولايات المتحدة مسؤولة عن مساعدة كييف في الحرب وبشكل عام ، يعتقد 42 في المائة من المشاركين أن الولايات المتحدة عليها التزام بمساعدة أوكرانيا، وفقًا للاستطلاع.

عندما سُئلوا عن إعادة توطين المواطنين الأوكرانيين للعيش في الولايات المتحدة ، قال 63 في المائة من المشاركين إنهم يؤيدون مثل هذه الخطوة ، بما في ذلك 78 في المائة من المشاركين الديمقراطيين المسجلين ، و 61 في المائة من المستقلين و 49 في المائة من الجمهوريين.

ظل الدعم الامريكي لأوكرانيا في حربها التي استمرت تسعة أشهر ضد روسيا قوياً نسبيًا عبر كلا الحزبين الأمريكيين ، على الرغم من بدء ظهور تصدعات ، لا سيما فيما يتعلق بمسألة التكلفة. قدمت واشنطن لأوكرانيا مساعدات عسكرية وغير عسكرية بمليارات الدولارات هذا العام.

قال زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) في مقابلة الأسبوع الماضي إن الجمهوريين لن يكتبوا "شيكًا على بياض" إلى كييف إذا استولوا على الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل ، مما دفع الرئيس بايدن إلى القول إنه يخشى على مستقبل دعم الولايات المتحدة لاوكرانيا اذا استعاد الجمهوريين السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.

قال بايدن: "أنا قلق بشأن ذلك لأنهم قالوا إنهم سيقطعونها".