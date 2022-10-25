إقبال من شباب جنوب سيناء على انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ.. صور

شهدت انتخابات نموذج محاكاه مجلس الشيوخ بجنوب سيناء اقبال كبير من الشباب للتصويت فى مراكز الاقتراع التى أجريت بمديرية الشباب والرياضة وإدارات الشباب والرياضة بمدن جنوب سيناء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وإشراف محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية للشباب وأحمد مسعد وكيل المديرية للرياضة .

وقال أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ أحدث حراكا بين الشباب وشجع الشباب على ممارسة العمل السياسى، مشيرا إلى أن الانتخابات تتم إلكترونيا فى جميع مدن جنوب سيناء بكل شفافية ونزاهة ويجمع بين المرشحين الاحترام والحوار والصداقة والتنافس الشريف واضاف عبد العزيز أنه يوجد فى جنوب سيناء لجان المغتربين للإدلاء بأصواتهم لأى محافظة أخرى .

وكان توافد الناخبين منذ صباح اليوم الثلاثاء 25 اكتوبر 2022 على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة جنوب سيناء والتى تنفذ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، تنفذ الانتخابات بعدد 8 مقرات انتخابيه بمراكز الشباب على مستوى المحافظة شُكلت غرفة عمليات رئيسية برئاسة وكيل الوزاره، مدير اداره البرلمان والتعليم المدنى ومسؤولى برلمان الشباب والطلائع ومدير الشؤون القانونية ومركز المعلومات.

وتضم الجولة الأولى 14 محافظة هى (كفر الشيخ، الغربية القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط) وتجرى عملية التصويت الإلكترونى فى المرحلة الثانية خلال يومى 25 و26 أكتوبر.

الجدير بالذكر أن نموذج المحاكاة يعد النموذج المماثل لنموذج محاكاة انتخابات البرلمان والذى لاقى نجاحًا كبيرًا بين جموع الشباب، علمًا بأن تشكيل مجلس الشيوخ المصرى فى القانون يتكون من 300 عضو .