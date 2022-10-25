إعلام القاهرة تنعى الدكتور محمود علم الدين: أحد رموز قسم الصحافة والكلية

كتب محمد صبحي

نعت كلية الإعلام جامعة القاهرة بمزيد من الحزن والأسى وفاة الدكتور محمود علم الدين، مؤكدة أن الراحل أحد رموز وأعلام قسم الصحافة وكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وتتقدم الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين بكلية الاعلام بخالص التعازى والمواساة إلى الدكتورة ليلي عبد المجيد ولأسرة الفقيد سائلين المولي عز وجل ان يتغمد فقيدنا بواسع مغفرته ورحمته ورضوانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفى الدكتور محمود علم الدين فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى بعد صراع مع المرض، حيث أدت إلى تدهور حالتة الصحية، وستقام صلاة الجنازة بمسجد أبو المكارم بمحور جيهان السادات طريق صلاح سالم.

ونعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام والمتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة وكلية الإعلام، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدكتور محمود علم الدين قيمة وطنية وقامة أكاديمية رفيعة، ورمز من رموز جامعة القاهرة والإعلام الأكاديمي في مصر، ومسيرته الأكاديمية والثقافية حافلة بالعمل والعطاء.

يذكر أن الدكتور محمود علم الدين، أستاذ لأجيال من الأكاديميين والإعلاميين وله إسهامات متعددة في مجال الإعلام والصحافة بشتى أشكالها سواء الإلكترونية أو المطبوعة، وعمل كمستشار لعدد من وزراء التعليم العالي في وقت سابق، ومن مؤسسى المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، كما أنه عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.