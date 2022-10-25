اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:19 م
أكرم القصاص
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إعادة الاعتبار للصناعة.. توصيات المؤتمر الاقتصادى لتطوير القطاع الصناعى (إنفوجراف)

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:05 م
إعادة الاعتبار للصناعة.. توصيات المؤتمر الاقتصادى لتطوير القطاع الصناعى (إنفوجراف) وصيات المؤتمر الاقتصادى بشأن تطوير القطاع الصناعى (إنفوجراف)

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انتهى المؤتمر الاقتصادى إلى عدد من التوصيات الهامة بخصوص عدة محاور رئيسية منها دعم الصناعة والتصدير و دور القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والسياسات المالية والنقدية.

تطوير القطاع الصناعى

 

توصيات المؤتمر الاقتصادى بشأن تطوير القطاع الصناعى: 

سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية

استهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلى

تنمية الصادرات عبر رد الأعباء وتسهيل النفاذ لأسواق جديدة

تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى المصرية والمعارض الدولية

تعزيز دور مبادرة "ابدأ" ودورها فى دعم وتطوير قطاع الصناعة

تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى لتحفيز الإنتاج وقطاع الصناعة

تحويل المناطق الصناعية لمدن متكاملة لتقليل تكلفة انتقال العاملين

 

 


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