إصابة شخصين إثر حادث تصادم 4 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي أعلى كوبرى أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بكوبرى أكتوبر ووجود مصابين وانتقل رجال المرور إلى المكان.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة اصطدام 4 سيارات أعلى الكوبرى اتجاه رمسيس، مما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى للعلاج.

دفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.