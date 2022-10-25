اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر حادث تصادم 4 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:37 ص
إصابة شخصين إثر حادث تصادم 4 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر ارشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي أعلى كوبرى أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بكوبرى أكتوبر ووجود مصابين وانتقل رجال المرور إلى المكان.
 
وتبين من خلال الفحص والمعاينة اصطدام 4 سيارات أعلى الكوبرى  اتجاه رمسيس، مما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى للعلاج.
 
دفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث مرورى

كوبرى اكتوبر

زحام مرورى

القاهرة



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