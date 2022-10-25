إصابة سيدة فى حادث تصادم سيارة بالغربية

الغربية محمد طارق

شهدت منطقة مساكن المرشحات بمدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، حادث تصادم سيارة بسيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن أصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقلها الي مستشفي كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة مساكن المرشحات بمدينة كفر الزيات، بوقوع حادث تصادم سيارة بسيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقلها الي مستشفي كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.