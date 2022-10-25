أوكرانيا: مقتل 40 جنديا روسيا وتدمير نظام صواريخ و3 مستودعات ذخيرة جنوبى البلاد

وأوضحت القيادة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن "الوضع في اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبًا، لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارًا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".

وأضاف البيان "أن القوات الروسية شنت هجمات على التجمعات الخلفية في منطقة ميكولايف الجنوبية؛ مما ألحق أضرارًا بألواح البطاريات الشمسية، غير أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بين السكان وللرد على ذلك، نفذت الوحدات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية 246 مهمة نارية استهدفت مواقع القوات الروسية في الاتجاه الجنوبي".

وتابع أن الخسائر المؤكدة للقوات الروسية شملت مقتل 40 جنديًا وتدمير 3 دبابات ونظام صواريخ أوسا أرض- جو و6 وحدات من المدرعات و3 مستودعات ذخيرة في منطقتي بريسلاف وكاخوفكا، كما تضررت 6 دبابات معادية بشكل كبير.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية التابعة للجيش الأوكراني في إقليم (دنيبروبتروفسك) الجنوبي، فالنتين ريزنيشنكو، أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية حي نيكوبول بالمنطقة.

وكتب ريزنيشنكو منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أن الروس استخدموا مدفعية ثقيلة من طراز جراد MLRS وطائرات كاميكازي بدون طيار، فيما تعرضت 3 بلدات؛ وهي نيكوبول ومارانيتس وميروف لنيران أسلحتهم".

من جانبه، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، بأن القوات الروسية قتلت 7 مدنيين في دونيتسك، في حين تم العثور على 3 جثث أخرى لمدنيين قتلوا على يد القوات الروسية.

وقال كيريلينكو، إنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكيا.

من ناحيتها، أشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى أن القوات الروسية تقوم بتحصين مواقع دفاعية على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة "إنه بحسب المعلومات المتوفرة، يقوم الروس بتحصين مواقع دفاعية على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون، وعلى سبيل المثال، في منطقة هورنوستايفكا، قامت وحدات من المهندسين والخبراء التابعين للقوات الروسية بإزالة الألغام من الساحل، مما يترك ممرات صغيرة لانسحاب محتمل لقواتهم من الضفة اليمنى".

وأضافت الهيئة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، صدت قوات الدفاع الأوكرانية هجمات في مناطق بيلوهوريفكا في منطقة لوهانسك وباخموت وبيلوهوريفكا وفيرخنيوكامينسكي وإيفانهراد وكليششيفكا وسبيرن وسوليدار ومارينكا ونيفيلسك في منطقة دونيتسك، إضافة إلى أن القوات الروسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية على طول خط التماس وتقوم بعمليات استطلاع جوي، بينما يواصل الروس انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب وأعرافها، ومهاجمة البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية المدنية.

وشن الروس خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 هجمات صاروخية و12 غارة جوية، وأكثر من 60 هجومًا من طراز ميلرز، كما ضربوا أهداف البنية التحتية المدنية في مستوطنات فوهليدار ونيسكوشن في منطقة دونيتسك ونوفا كاميانكا في منطقة خيرسون وميكولايف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.