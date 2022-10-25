أوقاف الإسكندرية تتسلم الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحى

الإسكندرية - أسماء على بدر

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الثلاثاء الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي، بحضور الشيخ ماهر عبد الجواد مدير عام الإدارات، وعدد من قيادات المحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها بالتعاون مع المحافظة والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة، وفق كشوف أعدتها مديرية التضامن بالتنسيق مع المحافظة، لتصل إلى مستحقيه من المواطنين بالإسكندرية.

فى سياق آخر، انطلقت قافلة دعوية للواعظات بعدد من مساجد إدارة أوقاف المنتزه شملت مساجد (المصلحة بالطابية - محمد متولي الشعراوي - فيصل).

وفي كلمته قال الشيخ هاشم الفقي، مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية، إن وزارة الأوقاف تنطلق من رؤية حقيقية وواضحة ترسل من خلالها بهذه القوافل الدعوية، والتي كانت محل إشادة الجماهير والتي أبدت رغبتها الشديدة في استمرار هذه الفعاليات وتكرارها، حيث إنها أثرت في قلوبهم وأحيت أرواحهم وزادتهم إيمانا إلى إيمانهم، وارتقت بهم فكريا وسلوكيا وأدبيا وأخلاقيا، مشيداً بإقبال السيدات الكثيف للاستفادة والتعلم من الواعظات مستفسراتٍ عن أمور دينهن ليكنَّ على بصيرة من أمرهن.