أكثر من 8 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم فى "التجديد النصفي" للكونجرس الأمريكى

كتبت: نهال أبو السعود

أدلى أكثر من 8 ملايين شخص في التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي لمقاعد الكونجرس الأمريكي لعام 2022، وفقًا للبيانات التي تم تحليلها من قبل مشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا.

وفقا لشبكة إيه بي سي، حصل المشروع يوم الإثنين على 8018219 صوتا مبكرا، من بينها 6322916 ورقة اقتراع بالبريد و 1695303 اقتراع شخصي حتى الآن.

فتحت عدد من الولايات التصويت المبكر خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكره الأستاذ بجامعة فلوريدا مايكل ماكدونالد ، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في مجاميع التصويت المبكر. لا يزال من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في 2022 أعلى من المعتاد في انتخابات التجديد النصفي ، وفقًا لماكدونالد ، على الرغم من أن المشاركة في الانتخابات النصفية كانت منخفضة تاريخيًا مقارنة بالدورات الرئاسية على الرغم من الاهتمام المتزايد في السنوات الأخيرة.

قال لـ ABC News: "يبدو التصويت مبكرًا وقويًا للغاية ... أعتقد أننا ننظر إلى انتخابات 2018 مثل انتخابات 2018 بالتأكيد"، مشيرًا إلى أن الانتخابات النصفية الأخيرة في 2018 سجلت بعض أعلى نسبة مشاركة في التاريخ.

مع بقاء أقل من 15 يوم على موعد الانتخابات العامة ، هناك نوع من خيار التصويت المبكر قيد التنفيذ في أكثر من 35 ولاية. تتراوح فترات التصويت المبكر من أربعة أيام إلى 45 يومًا قبل يوم الانتخابات، وفقًا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية بالولاية.

سجلت جورجيا إقبالًا قياسيًا في التصويت المبكر منذ أن فتح خيار الإدلاء بأصواتها في 17 أكتوبر ، حيث قفز إلى ضعف العدد تقريبًا في اليوم الأول من التصويت المبكر في عام 2018 .

حتى صباح الإثنين، أدلى أكثر من 758000 ناخب في جورجيا بأصواتهم ، حيث ظهر 18109 في أول يوم أحد للتصويت المبكر. ووفقًا للولاية ، فإن إجمالي يوم الأحد "يمثل 211 % من إجمالي منتصف المدة لعام 2018 في يوم الأحد الأول من التصويت المبكر".