أعضاء "حياة كريمة" يتفقدون مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية غرب سهيل بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد أعضاء وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل قرية غرب سهيل التابعة لمركز أسوان لمتابعة معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، والتى يستفيد منها نحو 15 ألف نسمة.

وتضمنت جولة أعضاء وحدة حياة كريمة التى رافقهم خلالها رئيس القرية، ومسئولى الشركات والمقاولين تفقد موقع محطة الرفع بقرية "غرب سهيل" والاستماع من المسئولين عن أهم التحديات التى تقابل العمل فى إنشاء المحطة، وهى وجود العديد من الصخور الجرانيتية بالموقع، وتقام المحطة على مساحة 400 م2.

وتفقد أعضاء الوحدة أيضًا مشروع محطة المعالجة بقرية غرب سهيل والمقامة على مساحة 13 ألف م2، وتضم 8 أحواض، وتم الانتهاء من حوالى 20 % من الإنشاءات المدنية، وتم أيضًا الانتهاء بنسبة 15% من أعمال الشبكات داخل القرية.

قال ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، فى بيان صحفى، بناء على تعليمات محافظ أسوان تم تركيب البانر الدال على مشروع محطة الرفع، موضح عليه البيانات الخاصة بتاريخ البدء ونهو المشروع، والشركة المنفذة، بجانب توجيهاته بسرعة نهو الأعمال ووضع العلامات التحذيرية واللوحات الإرشادية ورفع التراكمات أولًا بأول.