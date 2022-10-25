أسوشيتد برس: اختيار هيئة محلفين محايدة أول مهام محامى ترامب فى "ضرائب نيويورك"‏

كتبت نهال أبو السعود

بدأت الإثنين، محاكمة منظمة ترامب في قضية ضريبية جنائية، والمهمة الأولى التي تواجه المحكمة هي مهمة ‏اختيار هيئة محلفين من سكان نيويورك محايدين إلى حد ما بشأن الرئيس الأمريكي السابق.‏

يقول المدعون العامون في مانهاتن، إن منظمة ترامب ساعدت كبار المسؤولين التنفيذيين على تجنب ‏ضرائب الدخل على امتيازات الوظائف مثل الشقق الخالية من الإيجار والسيارات الفاخرة.‏

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يقوم القاضي والمحامين أن يستبعدوا الناس عن هيئة المحلفين إذا كانت ‏لديهم مشاعر قوية لا تتزعزع تجاه الرئيس السابق الذي لا يحظى يكثير من الدعم في ولاية مسقط رأسه ‏ففي الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، أيد 87% من ناخبي مانهاتن الديموقراطي جو بايدن لمنصب ‏الرئيس. حصل ترامب على 12% من الأصوات.‏

بمجرد اكتمال اختيار هيئة المحلفين ، قال القاضي خوان مانويل ميرشان إنه يتوقع أن تستمر المحاكمة ‏أربعة أسابيع على الأقل.‏

ومن المتوقع أن تركز المحاكمة على أفعال وشهادة المدير التنفيذي لمؤسسة ترامب منذ فترة طويلة ألين ‏فايسلبيرج ، الذي اعترف في أغسطس بتلقي أكثر من 1.7 مليون دولار من الامتيازات غير الخاضعة ‏للضريبة من الشركة.‏

وندد ترامب بالتحقيق ووصفه بأنه "مطاردة سياسية." وقال محامو الشركة إنها لعبت وفقًا للقواعد.‏

وفقا لاسوشيتد برس، في حالة إدانتها ، يمكن تغريم منظمة ترامب بأكثر من مليون دولار وقد يعيق ‏الحكم بالإدانة قدرة الشركة على الحصول على قروض وعقد الصفقات.‏

قد تستغرق عملية اختيار هيئة المحلفين عدة أيام ، خاصةً إذا أبدى الأشخاص تحفظات بشأن قدرتهم ‏على أن يكونوا محايدين ومع ذلك ، قد يكون الحصول على لجنة بعقل متفتح أمرًا بالغ الأهمية لتجنب ‏المحاكمة الخاطئة.‏