أسوشيتد برس: اختيار هيئة محلفين محايدة أول مهام محامى ترامب فى "ضرائب نيويورك"‏

بدأت الإثنين، محاكمة منظمة ترامب في قضية ضريبية جنائية، والمهمة الأولى التي تواجه المحكمة هي مهمة اختيار هيئة محلفين من سكان نيويورك محايدين إلى حد ما بشأن الرئيس الأمريكي السابق.
يقول المدعون العامون في مانهاتن، إن منظمة ترامب ساعدت كبار المسؤولين التنفيذيين على تجنب ضرائب الدخل على امتيازات الوظائف مثل الشقق الخالية من الإيجار والسيارات الفاخرة.
ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يقوم القاضي والمحامين أن يستبعدوا الناس عن هيئة المحلفين إذا كانت لديهم مشاعر قوية لا تتزعزع تجاه الرئيس السابق الذي لا يحظى يكثير من الدعم في ولاية مسقط رأسه ففي الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، أيد 87% من ناخبي مانهاتن الديموقراطي جو بايدن لمنصب الرئيس. حصل ترامب على 12% من الأصوات.
بمجرد اكتمال اختيار هيئة المحلفين ، قال القاضي خوان مانويل ميرشان إنه يتوقع أن تستمر المحاكمة أربعة أسابيع على الأقل.
ومن المتوقع أن تركز المحاكمة على أفعال وشهادة المدير التنفيذي لمؤسسة ترامب منذ فترة طويلة ألين فايسلبيرج ، الذي اعترف في أغسطس بتلقي أكثر من 1.7 مليون دولار من الامتيازات غير الخاضعة للضريبة من الشركة.
وندد ترامب بالتحقيق ووصفه بأنه "مطاردة سياسية." وقال محامو الشركة إنها لعبت وفقًا للقواعد.
وفقا لاسوشيتد برس، في حالة إدانتها ، يمكن تغريم منظمة ترامب بأكثر من مليون دولار وقد يعيق الحكم بالإدانة قدرة الشركة على الحصول على قروض وعقد الصفقات.
قد تستغرق عملية اختيار هيئة المحلفين عدة أيام ، خاصةً إذا أبدى الأشخاص تحفظات بشأن قدرتهم على أن يكونوا محايدين ومع ذلك ، قد يكون الحصول على لجنة بعقل متفتح أمرًا بالغ الأهمية لتجنب المحاكمة الخاطئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة