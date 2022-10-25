أسماء مصابى حادث انهيار جزء من منزل بإحدى قرى الشرقية.. صور

الشرقية - فتحية الديب

أفاد شهود عيان بقرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتى شهدت منذ قليل، انهيار جزء من منزل أسفر عن إصابة كل من "صفاء خليل" 60 عاما، و"باسم مصطفى" 23 عاما، و"نبيل سمير" 24 عاما، و"صبحى حسن" 62 عاما، تنوعت إصاباتهم ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وإصابة الأخير بكسر بالساق اليسرى، فيما أصيب 2 أخرين من الأهالى وإصابتهم متوسطة، وجارى تقديم الاسعافات الالية لهم من قبل الفرق الطبيبة بمستشفى الأحرار التعليمى.