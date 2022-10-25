أسماء مصابى حادث انهيار جزء من منزل بإحدى قرى الشرقية.. صور

أفاد شهود عيان بقرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتى شهدت منذ قليل، انهيار جزء من منزل أسفر عن إصابة كل من "صفاء خليل" 60 عاما، و"باسم مصطفى" 23 عاما، و"نبيل سمير" 24 عاما، و"صبحى حسن" 62 عاما، تنوعت إصاباتهم ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وإصابة الأخير بكسر بالساق اليسرى، فيما أصيب 2 أخرين من الأهالى وإصابتهم متوسطة، وجارى تقديم الاسعافات الالية لهم من قبل الفرق الطبيبة بمستشفى الأحرار التعليمى.
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة بانهيار جزء من مسكن بقرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق،على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية و سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 4 مواطنين إلى مستشفى الأحرار، فيما أفاد شهود عيان بقيام عدد من الأهالى بنقل 2 أخرين إلى مستشفى الزقازيق العام، وجاري إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
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