أخبار 24 ساعة.. التموين: استمرار صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

إعداد مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

محافظة القاهرة: استمرار الدراسة بجميع المدارس ولا صحة لتعطيلها

"التموين" تعلن طرح مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام

وزير الرى: تنفيذ 1400 منشأة فى مجال الحماية من أخطار السيول

وزير التموين: استمرار صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

وزير الرى للنواب: يوجد تعنت فى ملف سد النهضة والإجراءات تتم بشكل أحادى

الكهرباء: مصر لديها قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة فى العالم

التعليم العالى: أكثر من 71 ألف طالب سجلوا بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام

التعليم: غداً يوم دراسى عادى لجميع الطلاب ولا إجازات بسبب كسوف الشمس

معهد الفلك يحذر المواطنين من النظر للسماء .. اعرف السبب

وزيرة الهجرة: تخفيضات غير مسبوقة على تذاكر الطيران لأسر المصريين بالخارج

وزير التعليم: أطلقنا مبادرات لتحفيز المستثمرين على المشاركة فى مشروعات التعليم

وزيرة التضامن: انخفاض معدلات ختان الإناث من 61% إلى 27%

التضامن: توفير فرص عمل للمرأة المعيلة وأبناء أسر تكافل وكرامة