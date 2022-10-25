اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. التموين: استمرار صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التموين: استمرار صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية
إعداد مدحت وهبة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية

 

محافظة القاهرة: استمرار الدراسة بجميع المدارس ولا صحة لتعطيلها

 

"التموين" تعلن طرح مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام

 

وزير الرى: تنفيذ 1400 منشأة فى مجال الحماية من أخطار السيول

 

 

وزير التموين: استمرار صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

 

وزير الرى للنواب: يوجد تعنت فى ملف سد النهضة والإجراءات تتم بشكل أحادى

 

الكهرباء: مصر لديها قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة فى العالم

 

 

التعليم العالى: أكثر من 71 ألف طالب سجلوا بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام

 

التعليم: غداً يوم دراسى عادى لجميع الطلاب ولا إجازات بسبب كسوف الشمس

 

 

 

معهد الفلك يحذر المواطنين من النظر للسماء .. اعرف السبب

 

 

وزيرة الهجرة: تخفيضات غير مسبوقة على تذاكر الطيران لأسر المصريين بالخارج

 

 

وزير التعليم: أطلقنا مبادرات لتحفيز المستثمرين على المشاركة فى مشروعات التعليم

 

وزيرة التضامن: انخفاض معدلات ختان الإناث من 61% إلى 27%

 

 

 

التضامن: توفير فرص عمل للمرأة المعيلة وأبناء أسر تكافل وكرامة

 

 

 

 


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