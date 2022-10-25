أحمد عبد الحافظ: المؤتمر الاقتصادى طرح حلولا غير تقليدية للعديد من المشكلات

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادى، أن المؤتمر الاقتصادى شمل تجمعا كبيرا من الحكومة ورجال الأعمال والصناعة والخبراء الاقتصاديين، وهذا مميز جدا أن يتم جمع هذه الفئات لكى تبحث عن حلول للمشاكل فى ظل تطورات الاقتصاد العالمى والمصرى.

أضاف عبد الحافظ لـ"اليوم السابع" أن بداية المؤتمر كانت صريحة جدا، ولا سيما مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عما تعرضت له الدولة من مشكلات بشكل عام وملفات الديون والطاقة والبطالة وغيرها التى تؤثر على الاقتصاد الكلى وكيف تم حلها بحلول غير تقليدية مثل الطاقة والحلول الخاصة بترسيم الحدود، موضحا أن كل ذلك كانت له اثار مهمة على الاقتصاد المصرى فلولا الغاز وحقل ظهر كنا هنحتاج نحو مليار دولا شهريا وهذا كان سيكون كارثة كبرى.

أشار أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استعرض أيضا جهود الحكومة فى التعامل مع المشكلات، التى كانت موجودة وحرص على المشاركة فى الفعاليات، بل ويرد على الاستفسارات والمشكلات التى يتم طرحها، يؤكد بالفعل أن هناك رغبة قوية لتجاوز الوضع الاقتصادى الحالى.. لافتا أن المؤتمر يقدم مشكلات وحلول وبدايته مميزة للغاية وغير تقليدية، لا سيما ما طرحه حسن عبد الله محافظ البنك المركزى حول عمل سلة متعددة من العملات، بجانب الذهب فى الاحتياطى النقدى وعدم الارتباط بالدولار بشكل كلى هو حل مناسب بالفعل وخارج الصندوق ويمثل تغييرا إيجابيا يتناسب مع تعاملنا مع الدول وحسب احتياجنا.

أضاف عبد الحافظ أن هناك حلول كثيرة فى السياسة المالية والنقدية، والجلسات تعبر عن المشاكل وكذلك وجود الخبراء ورجال الاعمال عمل اثراء للحوار حيث نحتاج إلى حلول واقعية لها علاقة بالتطبيق ومشاكل الناس والاستثمار والصناع وكذلك الأجانب.

وهى أمور كان لابد أن نعرفها ونضع حلول لها للتحرك فى اسرع وقت ممكن، وبشكل عام الأمور طيبة وممكن نخرج بتوصيات مهمة يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.