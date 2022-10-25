اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:30 م
أكرم القصاص
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أبو الغيط يؤكد أهمية الترابط بين الدول العربية تعزيزا لمسيرة العمل المشترك

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:29 م
أبو الغيط يؤكد أهمية الترابط بين الدول العربية تعزيزا لمسيرة العمل المشترك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
أ.ش.أ

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهميه أواصر العلاقات الأخوية التي تربط الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والمزيد من الترابط والتعاضد تعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك.

وقالت وزاة الخارجية الكويتية، في بيان على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء خلال تلقي وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا من أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قدم خلالها الأمين العام التهنئة للشيخ سالم الصباح بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية بدولة الكويت، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله


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