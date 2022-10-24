The Pulse of Mountain View ابتكار جديد من ماونتن فيو لاعطاء قيمة مضافة لعملائها

تقرير خاص

أصدرت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري-إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في مصر- مجلة The Pulse of Mountain View المخصصة لعملائها، لتبتكر بذلك وسيلة جديدة للتفاعل مع عائلة ماونتن فيو بأصدار اول مجلة دورية للعملاء، يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على نشر علم السعادة من خلال ابتكار منتجات وخدمات جديدة تغطي اهتمامات السكان.

تهدف "ماونتن فيو" من إطلاق مجلة The Pulse of Mountainview، إلى زيادة التواصل ما بين العملاء والشركة مما يسهل تلقي ردود أفعال ومقترحات العملاء على مشروعات الشركة المتنوعة التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي في مجتمع ماونتن فيو. إضافة الي دمج علم السعادة الذي يتمحور حول تفاعل مجتمع العملاء وتوفير حياة ذات مغزى لعملاء ماونتن فيو، وكذلك استمرارًا لجهودها في تنمية الشباب من خلال إبلاغهم عن طريق المجلة بما نوفره من برامج ثقافية واجتماعية لتساعدهم على تنمية المهارات الشخصية وإعداد أجيال قوية للمستقبل.

وستتضمن المجلة كل ما يريد مجتمع ماونتن فيو معرفته حول آخر أخبار الشركة سواء من حيث مستجدات المشروعات القائمة والخدمات الجديدة أو أحدث مشروعاتها المقرر إطلاقها، كما ستغطي المجلة الاهتمامات المتنوعة لكل فرد الاسرة مثل الأخبار العامة، والمتعلقة بالسفر، والرياضية، إضافة إلى أخبار ترفيهية وتعليمية وألعاب لتنمية الطفل و كل الاخبار التي من شأنها تنمية الافراد وإعطائهم طاقة إيجابية.

واستعانت شركة ماونتن فيو بخبرات إعلامية، لضمان تقديم المجلة محتوى يناسب اهتمامات جميع أفراد الأسرة بدايةً من الأطفال حتى كبار السن، كما تقدم محتوى متنوع مثل الأخبار العاجلة، لتثقيف السكان بمختلف القضايا العامة، والموضوعات الترفيهية مثل القصص المصورة المسلية لجوانب الحياة اليومية، والأخبار الرياضية وجميع المستجدات التي تهم العائلة.

وتتبنى شركة ماونتن فيو رؤية قائمة على إعمار الأرض وإسعاد من حولنا، ومن هذا المنطق تعمل إدارة الشركة باستمرار على ابتكار خدمات لإسعاد عملائها وزيادة التواصل معهم وتوفير حياة ذات مغزى لهم و تنمية قدراتهم وتنعكس هذه الرؤية في العديد من الأنشطة والخدمات المختلفة مثل "Youth Development Program" و "AUC Innovation Hub" و ”AUC Venture Lab” و “MV Club” وغيره

نبذة عن شركة ماونتن فيو

أنشئت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري عام 2005، برؤية تهدف إلى نشر السعادة وتطوير مجتمعات متكاملة والارتقاء بجودة حياة السكان، أصبحت ماونتن فيو الشركة الرائدة من بين شركات التطوير العقاري المتخصصة في تطوير مشروعات عقارية من الدرجة الأولى مرتكزة على الابتكار والتميز. أنجزت ماونتن فيو 15 مشروعًا على مدار 17 عامًا الماضية بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتطورة، كما حرصت الشركة على تقديم أرقى مستويات الهندسة المعمارية من خلال مشروعتها المتميزة بهدف الارتقاء بجودة حياة السكان.

وتمتلك ماونتن فيو محفظة أراضي ضخمة لمشروعاتها المتعددة تبلغ 2,225 فدانًا، مقسمة على 3 محاور رئيسية؛ غرب القاهرة ويتمثل في مشاريع السادس من أكتوبر مثل "آي سيتي" و"تشيل اوت بارك" و"ماونتن فيو جيزة بلاتيو"، وشرق القاهرة ويتمثل في مشاريع القاهرة الجديدة مثل "آي سيتي" و"ماونتن فيو1 و2" و"ماونتن فيو هايد بارك" و"ماونتن فيو Executive Residence". بالإضافة الى المشاريع الساحلية والتي تطل على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، مثل مشروع "ماونتن فيو السخنة" 1 و2، بالإضافة إلى مشاريع الساحل الشمالي مثل "ماونتن فيو رأس الحكمة".



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