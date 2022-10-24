90 طالبا وطالبة من جامعة كفر الشيخ يزورون مشروعات "حياة كريمة" فى مطوبس

وزار وفد طلاب جامعة كفرالشيخ مدرسة للتعليم الأساسي في قرية " السيد البدوي " و مركز الشباب في قرية" خان الجنى"،ومجمع خدمات المواطنين وأيضا مجمع الخدمات الزراعية في قرية الجزيرة الخضراء.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ،أن الهدف من الجولة التفقدية تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، تعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم وتنمية روح الولاء والانتماء،واطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين في الريف.

كما أوضح أن الجامعة شاركت ضمن مشروع حياة كريمة بالعديد من القوافل الشاملة المتنوعة في القرى انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها في المشاركة المجتمعية، لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالي تلك القرى.

وأكد على اهتمام الجامعة بدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،لأهمية دورها فى تحسين المنظومة الاجتماعية للمصريين فى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الدعم والرعاية فى كافة المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، للارتقاء بالمستوى المعيشي داخل المجتمع المصرى.

وقال الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن دور الجامعة لا يقتصر على الجانب التعليمي والتربوي فقط بل يمتد ليشمل تشكيل وعى الطلاب والطالبات بحجم الإنجازات فى المشروعات القومية الكبرى، التى تمثل لهم مجالات جديدة للعمل بعد تخرجهم.

وأشار إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعد طفرة غير مسبوقة تشهدها مراكز وقرى الريف المصرى خصوصا فى قرى مركز مطوبس.

من جانبهم عبر طلاب الجامعة عن سعادتهم بما شاهدوه من إنجاز ملموس على أرض الواقع، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بشكل كبير في تغيير واقع قرى الريف المصري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بقرى الريف المصري.



90طالب وطالبة من جامعة كفرالشيخ يتفقدون مشروعات حياة كريمة في قرى مطوبس



الحضور من طلاب الجامعة



جانب من وفد جامعة كفر الشيخ



رئيس جامعة كفر الشيخ والوفد



طلاب الجامعة مع طلاب مدارس حياة كريمة بمطوبس



طلاب جامعة كفر الشيخ داخل مدرسة



ملعب شباب خان جني