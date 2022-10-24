7 أسباب للتعرق الليلى.. منها انخفاض سكر الدم

كتبت فاطمة خليل

1- فرط نشاط الغدة الدرقية التعرق المفرط والحساسية للحرارة من الأعراض الملحوظة لفرط نشاط الغدة الدرقية. "التعرق الليلي" هو التعرق المتكرر في منتصف الليل والذي من المحتمل أن يوقظك من نومك، لدرجة أنك تحتاج إلى تغيير ملاءاتك، وهذا عادة ما يكون مرتبطًا بمشكلة طبية، في هذا التقرير نتعرف على 7 أسباب للتعرق الليلي ، بحسب موقع "webmd".التعرق المفرط والحساسية للحرارة من الأعراض الملحوظة لفرط نشاط الغدة الدرقية.

تتحكم غدتك الدرقية في عملية التمثيل الغذائي لديك ، لذلك عندما تفرز الكثير من الهرمونات ، ينتقل جسمك إلى حالة مفرطة ترتفع درجة حرارة جسمك ، ويمكن أن تكون أكثر جوعًا أو عطشًا، أو يكون لديك نبض متسارع، وتشعر بالتعب وفقدان الوزن ، وتصاب بالإسهال ، وتفقد الوزن. 2- انخفاض سكر الدم بينما قد يكون مستوى الجلوكوز في الدم على ما يرام إلا أنه يمكن أن ينخفض أثناء نومك، عندما يكون مستوى الجلوكوز لديك أقل من 140 مجم / ديسيلتر قبل النوم تناول وجبة خفيفة.



3- توقف التنفس أثناء النوم عندما تكون لديك هذه الحالة ، تتوقف لفترة وجيزة عن التنفس مرارًا وتكرارًا أثناء الليل نظرًا لأن جسمك لا يحصل على الأكسجين ، فقد ينزلق إلى وضع "القتال أو الهروب" ، مما يؤدي إلى التعرق. في كل مرة يجب أن يبدأ فيها التنفس ، يعني ذلك دفعة من العمل من عضلاتك أيضًا والأشخاص الذين يستخدمون جهاز ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المستمر لمساعدتهم على التنفس ليلًا يعانون من التعرق الليلي تقريبًا مثل أولئك الذين لا يعانون من توقف التنفس أثناء النوم. 4- ارتجاع المرئ لم تتم دراسة ارتجاع المريء كسبب للتعرق الليلي ، لكن الأطباء يقولون إن هناك صلة محتملة ويمكن أن يخفف معالجته من التعرق الليلي. لم تتم دراسة ارتجاع المريء كسبب للتعرق الليلي ، لكن الأطباء يقولون إن هناك صلة محتملة ويمكن أن يخفف معالجته من التعرق الليلي.

تناول وجبات أصغر ، وليس قبل النوم.

تجنب الأطعمة المحفزة - مثل الأطعمة الدهنية أو المقلية أو التي تحتوي على الطماطم.

5- الأدوية قد تسبب الكثير من الأدوية التعرق الليلي ، بما في ذلك مخفضات الحمى التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الأسبرين والأيبوبروفين ومضادات الاكتئاب والعلاج بالهرمونات البديلة، والستيرويدات مثل الكورتيزون تعمل بعض أدوية الجلوكوما وجفاف الفم أيضًا على تحفيز الغدد العرقية. 6- القلق التوتر والقلق والذعر يمكن أن يجعلك تتعرق أثناء النهار ، لذلك ليس من المفاجئ أن يكون للقلق نفس التأثير في الليل. تعتبر الكوابيس والذعر أثناء النوم أقل شيوعًا بين البالغين مقارنة بالأطفال، ولكن كلاهما يمكن أن يترك أي شخص يتعرق وينبض بالقلب اطلب المساعدة من طبيبك إذا كانت هذه الاضطرابات مستمرة أو تسبب مشاكل في حياتك. 7- الأورام راجع طبيبك إذا كانت أعراضك شديدة أو تحدث أكثر من مرتين في الأسبوع.قد تسبب الكثير من الأدوية التعرق الليلي ، بما في ذلك مخفضات الحمى التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الأسبرين والأيبوبروفين ومضادات الاكتئاب والعلاج بالهرمونات البديلة، والستيرويدات مثل الكورتيزون تعمل بعض أدوية الجلوكوما وجفاف الفم أيضًا على تحفيز الغدد العرقية.التوتر والقلق والذعر يمكن أن يجعلك تتعرق أثناء النهار ، لذلك ليس من المفاجئ أن يكون للقلق نفس التأثير في الليل. تعتبر الكوابيس والذعر أثناء النوم أقل شيوعًا بين البالغين مقارنة بالأطفال، ولكن كلاهما يمكن أن يترك أي شخص يتعرق وينبض بالقلب اطلب المساعدة من طبيبك إذا كانت هذه الاضطرابات مستمرة أو تسبب مشاكل في حياتك. يعد سرطان البروستاتا وسرطان الكلى وبعض أورام المبيض والخصيتين (سواء كانت سرطانية أو غير سرطانية) أمثلة شائعة لما يسميه الأطباء "الأورام الصلبة" التي يمكن أن تسبب التعرق الليلي. يمكن لنوع من سرطان الغدة الدرقية المتقدم والسرطان في البنكرياس أن يتسبب أيضًا في حدوثهما.

التعرق الليلي هو عرض كلاسيكي لمتلازمة السرطانات ، وهو تأثير سرطان نادر يوجد عادة في الجهاز الهضمي أو الرئتين.