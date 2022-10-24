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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:53 م
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5 توصيات لزيادة الصادرات المصرية عالية التقنية بعد مناقشتها بالمؤتمر الاقتصادى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:00 م
5 توصيات لزيادة الصادرات المصرية عالية التقنية بعد مناقشتها بالمؤتمر الاقتصادى المؤتمر الاقتصادى
كتبت هبة السيد

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ناقشت إحدى جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي-مصر 2022، زيادة الصادرات المصرية عالية التقنية ذات القيمة المضافة العالية في مصر، وتضمنت أبرز المقترحات والحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطردة لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر، هي:

1- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لهذه الصناعة على المدى القريب مما يسمح بالمرونة في إجراءات الهيكلة والسرعة في إجراءات الترخيص والتقاضي وإجراءات الاستيراد والتصدير.

2- كخطوة أولى لتسهيل تنقيد هذه المقترحات يقترح اللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها بعد الاستعلام عن نشاطها ومؤسسيها وبعد أن تتعهد هذه الشركات بأن نشاطها يقوم على البحث والتطوير للمكونات والنظم الإلكترونية والنظم المدمجة.

3- معاملة المكونات والأجهـزة وحزم البرامج وغيرهـا مـن مستلزمات البحث والتطوير التي تستوردها هذه الشركات من الخارج معاملة مستلزمات الإنتاج لتسهيل عملية الشـراء مـن الخارج دون فتح اعتمادات بنكية.

4- التسهيل من والإسراع بإجراءات الإفراج الجمركي الخاص بمستلزمات الإنتاج لهذه الشركات بما في ذلك عرضها على جهات العرض المختلفة بحيث يتم الإفراج عنها في خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر مع تعهد هذه الشركات بأنها تستورد هذه المكونات والأجهزة لأغراض البحث والتطوير.

5- الإعفاء من رسوم الجمارك وكافة الرسوم والضرائب على مستلزمات الإنتـاج سـواء المكونات أو الأجهـزة أو حزم البرامج.

 

 

 


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