"100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على قلادة صدرية للفرعون الذهبى

كتب محمد أسعد

تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

صُنعت هذه القلادة بدقة بالغة، وزُينت بعدة رموز وزخارف دينية.

زُينت دلاية القلادة بهيئتين لقرود البابون يمثلان المعبود جحوتي، معبود الكتابة والحكمة، يزين الهلال والقمر رؤوسهم وهما يتعبدان للمعبود خبري الذي يظهر على هيئة جعران على رأسه قرص الشمس.

زُينت سلسلة القلادة برموز هيروغليفية مثل علامات عنخ (الحياة)، جد (الاستقرار)، وسا (الحماية).