يرى غدا فى سماء مصر.. موعد بداية كسوف الشمس بالقاهرة ووقت الذروة

كتب محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية، غدا الثلاثاء 25 أكتوبــر 2022م، كسوف جزئى للشمس ، يأتى تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ .

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية تفاصيل كسوف الشمس، حيث يستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

وينشر "اليوم السابع" موعد بداية كسوف الشمس فى القاهرة من البداية للنهاية ، كنا يلى :

- في القاهرة يرى الكسوف في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً

- ستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس

- ينتهي الكسوف الجزئي فى القاهرة في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً،

- يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً .

يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. ويرجى من المواطنين عدم النظر الى الشمس مباشرة إلا من خلال نظارات خاصة.