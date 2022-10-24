اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:36 م
أكرم القصاص
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وكيل صحة قنا يتفقد عددا من الوحدات ويؤكد ضرورة توصيل خدمات المبادرات للمواطنين

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:29 م
وكيل صحة قنا يتفقد عددا من الوحدات ويؤكد ضرورة توصيل خدمات المبادرات للمواطنين وكيل صحة قنا يتفقد عدد من الوحدات
قنا صابر سعيد

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تفقد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل صحة قنا، عدد من منافذ تقديم الخدمة الطبية للمواطنين داخل مدينة قنا، منها وحدة المشروع الأوروبي والتي تعد أحد مراكز لقاح كورونا بالمحافظة، حيث اطمئن على توافر أنواع اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا المستجد.

وشدد تاوضروس، على أهمية اتخاذ الفريق الطبي لكافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة، كما تفقد دار رعاية الأطفال المعثور عليهم بالمشروع الأوروبي واطمئن علي الأطفال وعلي توافر الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وزار وكيل صحة قنا، وحدة سيدي عمر بمدينة قنا، حيث تفقد العيادات الطبية بالوحدة من تنظيم الأسرة، الاستقبال، المخازن، الصيدلية، عيادة الأسنان، كما ناقش تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكدا ضرورة وصول كافة خدمات المبادرات للمواطنين المترددين.
 

وكيل صحة قنا يتفقد عدد من الوحدات
وكيل صحة قنا يتفقد عدد من الوحدات

 


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