وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويقرر إحالة أمينى معمل للتحقيق.. صور

قرر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إحالة أميني معمل عن معمل مدرسة الشهيد ماجد صالح للتعليم الأساسي، لإدارة الحامول التعليمية، للتحقيق، لعدم نظافة معمل العلوم.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة الفصول ومتابعة انتظام العملية التعليمية، ناقش خلال تفقده للفصول الطلاب فيما دروسه من موضوعات في عدد من المواد الدراسية" اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات، كما شرح عدد من الموضوعات، مثنيا على الطلاب لتفاعلهم.

كما تفقد وكيل التعليم مكتبة المدرسة ومعمل الحاسب الآلي، مشيداً بمستوى الطلاب، موجها الشكر للمعلمين.



















