اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويقرر إحالة أمينى معمل للتحقيق.. صور

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:30 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويقرر إحالة أمينى معمل للتحقيق.. صور وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إحالة أميني معمل عن معمل مدرسة الشهيد ماجد صالح للتعليم الأساسي، لإدارة الحامول التعليمية، للتحقيق، لعدم نظافة معمل العلوم.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة الفصول ومتابعة انتظام العملية التعليمية، ناقش خلال تفقده للفصول الطلاب فيما دروسه من موضوعات في عدد من المواد الدراسية" اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات، كما شرح  عدد من الموضوعات، مثنيا على الطلاب لتفاعلهم.

 كما تفقد وكيل التعليم مكتبة المدرسة ومعمل الحاسب الآلي، مشيداً بمستوى الطلاب، موجها الشكر للمعلمين.

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس (1)
 

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس (2)
 

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس (3)
 

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس (4)
 

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس (5)
 

 


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

حاسب الي

وزارة التربية والتعليم

طلاب

ادارة الحامول



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة