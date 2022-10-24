وزير خارجية العراق: مشاورات رئيس الوزراء مع القوى السياسية تؤدى لاستقرار البلاد

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاثنين، أن الحوارات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف مع القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، ستؤدي لاستقرار الأوضاع الداخلية في البلاد، لافتا إلى أن موقع بلاده الجغرافي يجعله يمثل عنصر قوة في المنطقة لما يمتلكه من احتياطات كبيرة من الموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال استلام وزير الخارجية العراقي نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان الجديد لدى بغداد ماتسوموتو هوتوشي، وفقا لبيان وزارة الخارجية العراقية؛ حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعديد من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير خارجية العراق دعمه لجهود السفير الياباني الجديد في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، متمنياً للسفير الياباني له النجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد.

من جانبه، قدم السفير الياباني تهانيه إلى الوزير بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً رغبة حكومة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية، وبما يسهم في رفد التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المستويات.

وأشار السفير الياباني إلى أن العراق دولة استراتيجية في المنطقة ويمتلك علاقات متوازنة مع دول الجوار الجغرافي ودول العالم.