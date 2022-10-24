وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يسلمان عقود عمل لـ 120 من ذوي الهمم.. صور

الشرقية فتحية الديب

سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب 120 عقد عمل لـ ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وفرتها مديرية القوى العاملة في محافظة الشرقية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وافتتح وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية، اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى توظيف العاشر من رمضان، الذي أقيم في نادي بروسيا في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

أقيم ملتقى توظيف العاشر من رمضان بمشاركة 59 شركة من شركات القطاع الخاص؛ بهدف توفير 5 آلاف و948 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات في تخصصات مختلفة، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى في محافظة الشرقية.

شارك في ملتقى توظيف العاشر من رمضان كلًا من: أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، وأشرف الدوكار، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الشرقية، واللواء صلاح عبدالعزيز، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، ومحمود فريد خميس، مدير نادي بروسيا في العاشر من رمضان، وأحمد عبدالهادي، وكيل مديرية القوى العاملة في محافظة الشرقية.

وزير القوى العاملة يُعطي الشباب رقم هاتفه الشخصي خلال ملتقى توظيف العاشر من رمضان

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على اهتمام القيادة السياسية بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو إقامة المشروعات القومية والمناطق الصناعية، وتوفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين، خاصة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه منذ تولية حقيبة الوزارة حرص على تحقيق المصداقية والشفافية في عرض الوظائف وفرص العمل الحقيقية، وكانت تكليفاته لمديري المديريات في كافة المحافظات بمتابعة استلام الشباب لفرص للعمل والتحقق من مصداقية العقود، مضيفًا خلال كلمته على هامش انطلاق ملتقى توظيف العاشر من رمضان، الشكر والتقدير الى كل مستثمر أو صاحب عمل يوفر فرص عمل وبيئة لائقة تسهم في زيادة الإنتاج والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير على أن وزارة القوى العاملة داعمة لأصحاب الأعمال وتحرص على تقديم كافة التسهيلات لهم، مع تقديم كافة الرعاية والحفاظ على حقوق العمال، داعيًا أًصحاب الأعمال بالالتزام بالحد الأدنى للأجور، وسط تأكيد على أن العامل هو أساس وعصب الانتاج، داعيًا الشباب الراغب في تَعلُم مهن يحتاجها سوق العمل بالتوجه إلى مديريات القوى العاملة في المحافظات للاستفادة من دورات مراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة والثابتة التابعة للوزارة.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بأهمية التأكد من شغل الفرص المتاحة بالملتقى والتأكد من مصداقية تلك الفرص، وأنه سيقوم بزيارة بعد ثلاثة أسابيع من الآن لمتابعة ما تم شغله من تلك الوظائف، معلنًا عن رقم الهاتف الشخصي له للحضور من عمال وراغبي العمل، وذلك لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها.

من جانبه، هنأ محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وزير القوى العاملة على تولي حقيبة الوزارة، وذلك في بداية كلمته بالملتقى، مؤكدًا على دور الوزارة مع الجهات المختصة في ملف التشغيل والتدريب، وأن ملتقى توظيف العاشر من رمضان يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب وسعيها لتوفير وفير فرص عمل حقيقية أملًا في ملتقيات جديدة تحت رعاية الوزارة في خدمة الشباب والعملية الإنتاجية.

في السياق ذاته، قال أحمد عبدالهادي، وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، إن ملتقى توظيف العاشر من رمضان يأتي في إطار منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة القوى العاملة وتنفذها مديرياتها على مستوى الجمهورية تفعيلًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحًا أن المديرية وفرت خلال العام الجاري 39 ألفا و518 فرصة عمل لراغبي العمل، وبلغ عدد المعينين منها 35 ألف و424 شخصًا، منهم 3 آلاف و572 من ذوي الهمم.