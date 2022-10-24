اليوم السابع
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وزير الرى يستعرض نتائج اجتماعات الهيئة الفنية لمياه النيل بين مصر والسودان

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:49 ص
وزير الرى يستعرض نتائج اجتماعات الهيئة الفنية لمياه النيل بين مصر والسودان جانب من الاجتماع
كتبت ـ أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض نتائج اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصرو السودان.
 
أكد الدكتور عارف عبد المبدى رئيس الجانب المصري في الهيئة على احترام مصر لاتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل مع السودان الشقيق لعام 1959 والتي تعد دستوراً لأعمال الهيئة، مؤكداً على أهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه اتفاقية 1959 من ضرورة التنسيق فى المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين.
 
أشار الى أهمية استمرار أعمال تطوير أنشطة الهيئة وبناء القدرات وتدعيم الجانب المؤسسي بما يخدم مصالح الدولتين ، وكذلك أهمية تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع مراكز الأبحاث والدراسات الدولية العاملة في مجال المياه العابرة للحدود. 
 
وأشار المهندس مصطفى حسين رئيس الجانب السوداني في الهيئة، إلى أن الاجتماعات الدورية تأتي لإحياء أنشطة الهيئة فيما ينفع البلدين ويحقق تعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
 
وشدد على أهمية تفعيل العلاقات مع دول حوض النيل وخاصة دولة جنوب السودان، وأهمية العمل على تنفيذ مشروعات علي الارض تسهم في معالجة مشاكل الفيضانات وإزالة الحشائش وتحسين الملاحة.

الخرطوم

الهيئة الفنية لمياه النيل

السودان

مياه النيل



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