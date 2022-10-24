وزير الرى للنواب: مصر من أكبر الدول استيرادا للقمح بسبب المياه

كتب هشام عبد الجليل

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، إن العائد من وحدة المياه هى النقطة التى يركز عليها فى عمله داخل الوزارة بصورة كبيرة.

وتابع سويلم:" وهذا الاهتمام يعود لدور الوحدة فى تعويض الفجوة من المياه، حيث يوجد 50% عجز فى المياه، حتى وبعد عمل إعادة استخدام للمياه يكون هناك عجز وبنسبة كبيرة أيضا، ويتم التغلب على هذا الأمر من خلال استيراد مواد غذائية، متابعا:" نحن من أكبر الدول استيرادا للقمح بسبب المياه، لدينا أراضي كثيرة ولكن المقننات المائية هى المشكلة، والرى الحديث من أعظم الطرق لتعظيم الإنتاجية وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة فى ظل محدوديتها".

وتابع:" التحويل من الرى السطحى للرى الحديث، الموضوع معقد حتى على الفنيين، وعلينا التفرقة بين التربة الطينية والصفراء لان لكل منهما طبيعة خاصة، وهاجم الوزير، ظاهرة إلقاء القمامة فى الترع التى تم تبطينها، قائلا:" لن ترى المياه من القمامة التى ألقيت فى الترع، مشددا على أهمية نشر الوعى ووقف إلقاء القمامة، خاصة وأن تغطية الترع ليس حلا، وإنما الحل يتمثل فى منع إلقاء القمامة وذلك من خلال الوعى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، بحضور الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، وحضور أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمخصص لاستعراض استراتيجية المياه وخطة وزارة الرى.