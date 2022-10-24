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وزير الرى: تنفيذ 1400 منشأة فى مجال الحماية من أخطار السيول

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:49 م
وزير الرى: تنفيذ 1400 منشأة فى مجال الحماية من أخطار السيول لجنه الزراعه بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن الدولة قامت بتنفيذ 1400 منشأة في مجال الحماية من أخطار السيول ما بين سدود وحواجز وبحيرات معابر، وعدد من المشروعات الكبرى، وذلك بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول.
 
وأضاف سويلم، أنه يتم استغلال هذه المياه فى شحن الخزان الجوفى بما يضمن استدامة مصدر المياه، مشددا على أهمية أن يكون للمركز القومى لبحوث المياه دور ملموس ونتائج على أرض الواقع، متابعا:" أنا عارف إن النتائج مش فى يوم وليلة ولكن هناك اهتمام بالدور المنوط بالمجلس لأهمية الملف بشكل عام".
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، بحضور الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، وحضور أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمخصص لاستعراض استراتيجية المياه وخطة وزارة الرى.
 
 
 

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