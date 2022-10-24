وزير التموين: استمرار صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، استمرار صرف السلع التموينية للمواطنين ‏على بطاقة الدعم، إضافة إلى صرف السلع للمواطنين لحوالى 36 ‏مليون مواطن يستفيدون من المنحة التى أقرها الرئيس عبد ‏الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من إجمالى 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم، ‏بواقع 100 جنيه للبطاقة ذات الاسرة الواحدة و200 جنيه للبطاقة من اسرتين إلى ثلاثة اسر و300 جنيه للبطاقة التى يزيد عدد أسرها عن ثلاثة.

وأضاف الوزير أن المنحة تصرف لأصحاب الرواتب الشهرية الاقل من ‏‏2700 جنيه وأصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن 2500 جنيه، إضافة إلى مستفيدى تكافل وكرامة وأصحاب معاشات الضمان ‏الاجتماعى، وأن الوزارة تصرف يوميا لمخازن الجملة ما يقارب ‏‏4 الآلف طن سكر يومى و3 آلاف طن زيت يومى وكذلك بالنسبة ‏للأرز بالإضافة إلى السلع الأخرى، مؤكدا على زيادة السلع المنصرفة ‏للمواطنين إلى 30 سلعة شهريا تشمل الزيت والسكر والأرز ‏والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع التى تهم الأسرة ‏المصرية.‏

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى ‏للوزارة، إن نسب صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر تخطى الـ ‏‏95% وأن الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين تواصل ‏تنفيذ حملات يومية على منافذ الصرف للتأكد من التزامها بصرف ‏السلع المقررة للمواطنين.