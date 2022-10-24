وزير التعليم يستعرض توصيات الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص

كتب محمد عبد العظيم

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من التوصيات في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية، ومنها الشراكة مع رجال الصناعة والمستثمرين والمجتمع المدني لرسم السياسات واليات متابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تقديم حوافر استثمارية للمستثمرين في مجال التعليم.

وأضاف وزير التعليم، خلال جلسة "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي، أنه من ضمن التوصيات تحديد متطلبات سوق العمل من الخريجين الشباب وطبيعة المهارات المطلوبة لسوق العمل، وذلك من خلال التنسيق مع وزارتي القوي العامة والصناعة والتجارة الداخلية، وتقديم خريطة عامة بمتطلبات الأماكن للمدراس في أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتابع: "من ضمن التوصيات تسهيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تراخيص وتجديد المدارس الخاصة والدولية، وذلك من خلال منصة حوكم التعليم الخاص، وصولا إلى العمل على تغيير الصورة أمام الرأي العام فيما خريجي التعليم الفني.