اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم: تقنين الدروس الخصوصية يضمن بيئة تربوية آمنة خاضعة لرقابة حكومية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:26 ص
وزير التعليم: تقنين الدروس الخصوصية يضمن بيئة تربوية آمنة خاضعة لرقابة حكومية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، "المدرسة هى المكان الرسمى للتعليم والتعلم، والدروس الخصوصية نظام موازى غير خاضع للرقابة والمعايير التربوية السليمة، كما أن الدروس الخصوصية تستنزف المليارات من جيوب المصريين بحثا عن مستقبل أفضل لأبنائهم، دفنا رؤوسنا فى الرمال على مدار السنين وتظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة".
 
وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، "أول خطوات حل المشكلات هى الاعتراف بوجود مشكلة، حان الوقت للاعتراف بوجود مشكلة وطرح الأمر للحوار المجتمعى لسماع الاقتراحات المختلفه من جميع الأطراف المعنية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب، الفكرة التى نعمل عليها حاليا هى تقنين الدروس الخصوصية لضمان بيئة تعليميه تربوية أمنه خاضعة لرقابة حكومية، على أن تستخدم أى موارد مكتسبة للوزارة من هذا الدور فى دعم المدارس الحكومية ورفع مرتبات المعلمين، أدعوكم جميعا للنقاش البناء بخصوص هذا الشأن".
 
 

التربية والتعليم

تقنين الدروس الخصوصية

اخبار مصر

اخبار التعليم

رضا حجازي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم: المدرسة المكان الطبيعى للتعلم ولا عزاء للدروس الخصوصية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:05 ص

وزير التعليم: من قدم تقريرا يخالف الواقع حول وضع الأبنية التعليمية سيحاسب.. وتخفيف مناهج رابعة وخامسة ابتدائي دون الإضرار بنواتج التعلم.. تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية إلكترونيا لن يشوبه أي خطأ

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:00 م

وزير التعليم: إطلاق أسماء الطلاب الذين توفوا بداية العام الدراسى على مدارس

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 08:25 م

وزير التعليم للنواب: لن يكون هناك لجان أكابر فى الثانوية العامة ولو حصل حاسبونى

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة