اليوم السابع
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وزير الاتصالات: شبكات الألياف الضوئية ستصل لـ3.5 مليون بيت في حياة كريمة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:29 م
وزير الاتصالات: شبكات الألياف الضوئية ستصل لـ3.5 مليون بيت في حياة كريمة عمرو طلعت
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البنية التحتية الرقمية في شرم الشيخ جاهزة لاستقبال قمة كوب 27، مضيفا أنه تم رفع سرعة الإنترنت الثابت في كل فنادق شرم الشيخ من أهم إجراءاتنا قبل قمة المناخ. 
 
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجى القاضي عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن المواصفات في سرعة الانترنت بقنادق شرم الشيخ ستعمم على باقى الفنادق قريبا، لافتا إلى أن مشروع رفع الإنترنت الثابت في مصر بدا من عام 2018 بكلفة قدرها 2 مليار دولار. 
 
وتابع أن رفع كفاءة البنية التحتية للانترنت الثابت مكنت مصر من استيعاب الاحمال وقت جائحة كورونا، مضيفا أن شبكات الألياف الضوئية ستصل لـ3.5 مليون بيت في حياة كريمة.
 
وأوضح أننا نعمل مع وزارة السياحة والآثار لوضع حد أدنى لسرعة الانترنت في المناطق السياحية والفنادق، مؤكدا أن مصر في مقدمة المناطق السياحية المستهدفة من السائح لأوروبي في الشتاء القادم. وأكد أن هناك حزمة ضخمة من الخدمات التكنولوجية في كل القطاعات الحكومية قريبا مضيفا أننا مستمرون في تلقى مزيد من الدفعات بمبادرة اشبال مصر الرقمية. 

عمرو طلعت

وزير الاتصالات

شرم الشيخ

كوب 27

مساء دى ام سى



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