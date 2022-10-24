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وزيرة التخطيط: كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الاقتصادى من القلب ووصلت للناس

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 07:58 م
وزيرة التخطيط: كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الاقتصادى من القلب ووصلت للناس هاله السعيد
كتب محمد شعلان

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أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المؤتمر الاقتصادي مبادرة إيجابية للغاية ومن المهم أن يكون فيه هذا القدر من المصارحة والمكاشفة، قائلة: "مفيش حاجة في الظروف الصعبة أهم من أن نكون يدًا واحدة وأكثر حاجة تدي ثقة هي المصارحة بكل التفاصيل".

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن المؤتمر الاقتصادي مبادرة مهمة من القيادة السياسية للاستماع لكل الآراء بمنتهى الشفافية، وحتى نرى التحديات ونخلق منها فرصة خاصة أن هناك تنوعًا كبيرًا في المؤتمر من كل الأطياف وخبرات مختلفة وأحزاب مختلفة.

وعلقت الدكتورة هالة السعيد، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، قائلاً: "كلمة الرئيس السيسي كانت مؤثرة وكانت من القلب ووصلت للناس بانطباعات حقيقة عاصرها بنفسه، وعرض رئيس الوزراء للأربعين سنة اللي فاتوا من الاقتصاد مهمة وتوضح أسس التقييم".

 

 


وزيرة التخطيط

المؤتمر الاقتصادي

الحكومة المصرية

الاقتصاد في مصر



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