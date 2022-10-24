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واشنطن بوست: فوز ريشى سوناك يجعله أول رئيس وزراء بريطانى أغنى من أمراء باكنجهام

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:20 م
واشنطن بوست: فوز ريشى سوناك يجعله أول رئيس وزراء بريطانى أغنى من أمراء باكنجهام بوريس جونسون وزوجته
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن فوز ريشى سوناك، وزير المالية البريطاني الأسبق بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا يجعله أول رئيس وزراء بريطاني أغنى من الأسرة المالكة فى قصر باكنجهام.                                                                       

وأوضحت الصحيفة أن "ريشي سوناك هو أحد أثرياء بريطانيا. وإذا أصبح رئيسًا للوزراء ، فقد تكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يكون فيها سكان داونينج ستريت أكثر ثراءً من سكان قصر باكنجهام."

ووفقًا لقائمة صحيفة "صنداي تايمز"  للأغنياء، تقدر ثروة سوناك ، المصرفي السابق ، وزوجته ، وريثة امبراطورية التكنولوجيا الهندية، أكشاتا مورتي ، بنحو 730 مليون جنيه إسترليني (827 مليون دولار). بينما وصلت ثروة الملك تشارلز في قائمة 2022 ، بحوالي 370 مليون جنيه إسترليني (419 مليون دولار).

وتأتي أموال الزوجين بشكل أساسي من حصة مورتى في شركة والدها Infosys. كما أنها تمتلك مجموعة الشركات الناشئة Catamaran Ventures UK ولديها أسهم في عشرات من الشركات الأخرى.

يمتلك الزوجان ثلاثة منازل على الأقل في بريطانيا ، بالإضافة إلى عقار في سانتا مونيكا بكاليفورنيا تبلغ قيمته 5.5 مليون جنيه إسترليني (6.23 مليون دولار).

 

 


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