نقابة الأطباء تحيل جودة عواد للهيئة التأديبية

قررت لجنة التحقيق بالنقابة العامة للأطباء في جلستها المنعقدة أمس الأحد 23 أكتوبر إحالة الطبيب جودة عواد إلى الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء، كما قررت لجنة التحقيق مخاطبة الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة لتنفيذ مواد قانون المنشآت الطبية الخاصة في المخالفات المنسوبة إلى الطبيب.

وأكد الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وعضو لجنة آداب المهنة، أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء قد استفاضت في دراسة كافة مستندات الشكوى المقدمة ضد الطبيب جودة عواد وتابعت ما قام بنشره على وسائل الإعلام، وتأكدت من مخالفته لقواعد لائحة آداب المهنة وخروجه عن الأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، وأضاف أنه وإن لم تكن النقابة قد تلقت شكاوى من مرضى بتسبب الطبيب في ضرر لهم، إلا أن نشره نصائح ووصفه لعلاج غير طبي لأمراض خارج مجال تخصصه الطبي يعد إضراراً متعمداً بصحة المواطنين، وأكد على أن مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه المقبل سيتناول قرار لجنة التحقيق لاتخاذ القرار في رأي لجنة التحقيق بالإحالة إلى الهيئة التأديبية لتحديد العقوبة المستحقة قانوناً عليه.

من ناحيته، قال الدكتور جمال عميرة رئيس لجنة التحقيق، إن اللجنة قررت مخاطبة الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة لتطبيق قانون المنشآت الطبية الخاصة فيما لا تمتلكه نقابة الأطباء من سلطات تنفيذه، حيث إن الطبيب ورد بحقه أنه يمارس الكشف على المرضى بعيادته الخاصة في غير تخصصه ويصف لهم وصفات غير مرخصة.

وأضاف د. جمال عميرة، أن قانون نقابة الأطباء يخول لها معاقبة الطبيب تأديبيا، مشيراً إلى أن العقوبات تصل إلى الشطب من جداول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

يذكر أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء تضم مستشاراً بالنيابة والهيئة التأديبية تضم مستشاراً بمجلس الدولة.