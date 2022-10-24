اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: إتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص الفترة المقبلة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:00 ص
نائب وزير المالية: إتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص الفترة المقبلة أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية
كتب إبراهيم حسان و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدولة المصرية تحرص على زيادة دور القطاع الخاص ومساهماته، وستكون معظم الفرص الاستثمارية الجديدة والكبيرة متاحة للقطاع الخاص في السنوات القليلة المقبلة.
 
أضاف كوجاك، في كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن مشاركة القطاع الخاص لا يكون بالضرورة بالتخارج أو بيع أو نقل ملكية أو مشاركة، ولكن هناك أمور وأدوات كثيرة للمشاركة مع القطاع الخاص بالإدارة والتمويل وإعادة التأهيل.
 
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تناول وثيقة ملكية الدولة لن يكون بمعزل عن باقي الإصلاحات المكملة بالدولة، حيث إن الهدف الرئيسي وجود تنافسية للاقتصاد المصري وكل العاملين به، لضمان الحياد التنافسي وبشكل واضح جدا مستقبلا.
 
وتابع أحمد كوجاك: "تنظيم الأسواق والمنتجات والمنافسة على رأس الألويات، وتعمل الدول الكبرى الناشئة على تطوير أسواقها وزيادة تنافسيتها وإعادة تنظيم الأسواق يضمن تنافسية بيئة الاستثمار بها"، مشيرا إلى أن الإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بدعم المنافسة وضمان الحياة التنافسي تتضمن البيئة التشريعية من أجل وجود تنافس متكافئ وأطر تنظيمية دون تمييز.
 
وقال: "أنشأنا لجنة عليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء بها كافة الأطراف لدعم كافة الأمور، وتتضمن الإصلاحات والسياسات الخاصة بدعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي، التوسع في إنشاء جهات رقابية مستقلة، والمجلس القومي للملكية الفكرية وقانون الملكية الفكرية".
 
وأشار إلى أن استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والبنية التحتية المتطورة، والسياسات والتدابير الخاصة ببيئة ومناخ الأعمال، جزء أساسي في تنافسية اقتصاد أي دولة، إلى جانب الحوافز الذكية، التي تتضمن ملامح ورؤية سياسة الحوافز، وبعض النماذج الخاصة بسياسة الحوافز.
 
 

احمد كوجاك

وزارة المالية

المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادى

المؤتمر الاقتصادى 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

موقع المؤتمر الاقتصادي

مكان انعقاد المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر

المؤتمر الاقتصادي المصري

المؤتمر الاقتصادى المصرى

المؤتمر الاقتصادي اليوم السابع

جلسات المؤتمر الاقتصادى

اليوم السابع بلس

فوائد المؤتمر الاقتصادى

عوائد المؤتمر الاقتصادى



الموضوعات المتعلقة

بعد انطلاق فعالياته.. 10 معلومات عن المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:00 ص

"الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادي" محطة الوصول للمسار الصحيح فى مسيرة البناء.. حالة التكامل والتشاركية تزيد مكاسب المواطن.. و"تنسيقية شباب الأحزاب" تجوب المحافظات للاستماع لرأى الشارع ونقل مطالب القرى والنجوع

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:03 ص

طارق الخولى: المؤتمر الاقتصادى يضع تشخيصا سليما لتحديات الاقتصاد المصرى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:00 ص

كل ما تريد معرفته عن اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادي.. يبحث تمكين القطاع الخاص.. ويتناول دور الصندوق السيادى وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص.. ويختتم فعالياته بتناول آليات تطوير أداء القطاع المالى غير المصرفى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة