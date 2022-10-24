نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد مدينة الطالبات ويتابع إجراءات التسكين

كتب محمود راغب

أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم، زيارة مفاجئة إلى المدينة الجامعية للطالبات بالميرغني، للاطمئنان على انتظام أعمال تسكين الطالبات مع بدء العام الجامعي في مطلع أكتوبر الجاري، والتأكد من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للطالبات، برفقة إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية وماجدة حسين مديرة المدن الجامعية طالبات.

وخلال الزيارة تفقد سعود مشتل المدينة الجامعية، مشيداً بما حدث به من تطور وتنوع في الإنتاج ، ووجه بضرورة الاستفادة من مخرجات هذا المشتل وتسويقها والاستفادة من العائد وتوجيهه لصالح المدينة الجامعية.

كما تفقد جميع مباني المدينة الجامعية طالبات، وكذلك المركز الطبي، واطمأن على تقديم الخدمات الطبية للطالبات على مدار الساعة.

وخلال زيارته لمكتبة المدينة ومركز تكنولوجيا المعلومات أجرى د.عبد الفتاح سعود حوار مع الطالبات للتأكد من جودة وسرعة الإنترنت ومدى قدرتهم على التحصيل والاستذكار وسهولة الدخول على منصة Asu2learn وأجرى حوار معهن عن طبيعة الإقامة بالمدينة الجامعية ومدى يسر وسهولة كافة الخدمات وتوافرها بشكل جيد، و تابع الإنتهاء من كافة إجراءات التسكين من خلال موظفي إدارة التسجيل والتسكين وشؤون الطلاب بالمدينة.

ووجه باستمرار أعمال المتابعة لوسائل الأمن والسلامة مع تنظيم ندوات توعوية للطالبات حول كيفية التعامل في الظروف الطارئة و طرق استخدام وسائل الإطفاء والأمان باعتبارها مهارات حياتية واجب معرفتها.