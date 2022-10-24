نائبة جمهورية: لجنة 6 يناير لا تستبعد أخذ شهادة حية من ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت النائبة الجمهورية ليز تشينى، نائب رئيس لجنة 6 يناير المختارة للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، إنها لا تستبعد إمكانية أن تأخذ اللجنة شهادة من الرئيس السابق دونالد ترامب، يتم بثها تليفزيونيا مباشرة، ولم يشر ترامب علنا كيف يمكن أن يرد على أمر الاستدعاء الصادر لجنة من اللجنة.

وردا على سؤال من قناة "إن بى سى نيوز" الأمريكية حول ما إذا كانت اللجنة منفتحة إزاء الشهادة الحية، قالت تشينى إن ترامب لن يحول هذا على سيرك.

وتابعت قائلة إن اللجنة تتعامل مع هذا الأمر بجدية كبيرة، وستمضى فى وضع شروط استجواب الرئيس السابق تحت القسم. وقد يستغرق الأمر عدة أيام وسيتم إجرائه بمستوى من الدقة والانضباط والجدية التي يستحقها.

وتابعت تشينى قائلة إن اللجنة لن تسمح لتحويل شهادته إلى مناظرته الأولى ضد بايدن والسيرك ومعركة الطعام كما أصبحت، فهناك قضايا شديدة الخطورة، وقد أوضحنا ما هي الالتزامات الخاصة به، ونحن ماضون فى هذا الأمر. وأوضح مكتب تشينى لاحقا تصريحاتها، وقال إنها لا تستبعد احتمالية الشهادة الحية من ترامب.

من ناحية أخرى، علقت تشينى على احتمالية ترشح دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة في 2024 عن الحزب الجمهوري، وقالت إنه من شأنه تحطيم الحزب. وقالت تشيني إنه يتعين على الحزب الجمهوري إما استعادة نفسه من الوضع الحالي، وهو وضع خطير للغاية، أو سيتحطم الحزب وسينهض حزب محافظ آخر (ليحل محله).

وعند سؤالها فيما يخص احتمالية ترشح ترامب للرئاسة في 2024، قالت تشيني: "سنفعل كل ما بوسعنا.. لن يصبح (ترامب) رئيسا مرة أخرى".