نائبة بالكونجرس: ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى سيحطم الحزب الجمهوري

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حذرت نائبة الكونجرس الأمريكي عن الحزب "الجمهوري" ليز تشيني، الأحد، من أن ترشح دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة في 2024 عن الحزب الجمهوري "من شأنه تحطيم الحزب".

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن تصريحات تشيني تأتي بعد إعلان ترامب، اليوم الأحد، احتمالية ترشحه مرة أخرى للبيت الأبيض خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024.

وقالت تشيني، وهي نائبة رئيس لجنة الكونجرس للتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021 والمتهم فيها ترامب بالتحريض، إن "الحزب الجمهوري يتعين عليه إما استعادة نفسه من الوضع الحالي، وهو وضع خطير للغاية، أو سيتحطم الحزب وسينهض حزب محافظ آخر (ليحل محله)".

وعند سؤالها فيما يخص احتمالية ترشح ترامب للرئاسة في 2024، قالت تشيني: "سنفعل كل ما بوسعنا.. لن يصبح (ترامب) رئيسا مرة أخرى".

وذكر موقع "أكسيوس" أن تشيني -التي أصبحت معروفة بانتقادها الصريح لترامب- باتت واحدة من أبرز شخصيات الحزب الجمهوري، وهو ما يحمل إشارة لاحتمالية ترشحها في انتخابات الرئاسة 2024.

وفي هذا السياق، تجنبت تشيني -خلال حوار تلفزيوني- الرد على سؤال حول ما إذا كانت ستترشح بنفسها في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، قائلة: "أنا أركز على ما يجب أن نفعله لإنقاذ البلاد من هذه اللحظة الخطيرة التي نعيشها، وليس على ما إذا كنت سأترشح (للرئاسة) أم لا".

وكانت تشيني قد صرحت، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن هناك إمكانية ارتكاب ترامب "عدة جرائم جنائية"، في صلته بأحداث العنف في 6 يناير 2021 بمبنى الكابيتول الأمريكي.

وأكدت تشيني أنها ستحول دون محاولة استغلال ترامب لجلسة استدعائه أمام لجنة التحقيق البرلمانية وتحويلها إلى "سيرك"، حيث نفت أي احتمالية لبث الجلسة تلفزيونيا.