مياه الدقهلية: تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M. لـ 5 محطات

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس خالد نصر حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حصول محطات معالجة الجزيرة بدكرنس، ومحطة مياه شرق المنصورة، محطة معالجة السنبلاوين، ومحطة معالجة أوليلة علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، للمرة الثالثة علي التوالي، ومحطة معالجة صهرجت للمرة الرابعة بدون ملاحظات وذلك بعد إجراءات تقييم تجديد الحصول والتي تضمن استمرار عمل المحطات بأعلي مستويات الأداء والجودة.

وأكد "نصر"، أنه قد تمت مراجعة المحطة، والتفتيش عليها، للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة، وأن الشهادة تمنح طبقاً للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن الشركة لا تدخر جهدا في تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الإدارة الفنية لضمان انتاج مياه شرب نقية، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وفقا للمعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية.