موجز اقتصاد اليوم.. فعاليات المؤتمر الاقتصادى تستمر بحضور كبار المسئولين

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع"، اليوم الاثنين 24-10-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وسيطرت فعاليات المؤتمر الاقتصادي على الأحداث، خاصة مع مشاركة عدد كبير من المسؤولين في جلسات اليوم، وجاءت وفقا لما يلي:

وزير الإسكان: شاركنا القطاع الخاص فى تنمية 13ألف فدان بمدن الجيل الرابع

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية.

هشام عزب العرب: يجب إعادة النظر فى إدارة الشركات المملوكة للدولة

دعا هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزى، لإعادة النظر فى إدارة الشركات المملوكة للدولة، باعتبارها أصولا يمكن الاستفادة من زيادة عائداتها.

نائب وزيرة التخطيط: 821.7 مليار جنيه حجم استثمارات مستهدفة خلال 22/2923

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة.

وليد جمال الدين: مستثمرون يرغبون في ضخ استثمارات في ميناء العريش بعد تطويره

شارك وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات المؤتمر الاقتصادي المقام في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 ، وذلك من خلال جلسة دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي فى مصر، حيث عرض خلال الجلسة الفرص الاستثمارية بالمنطقة وأعمال التطوير الجارية بموانئ الهيئة وتكاملها مع المناطق الصناعية.

المصريون دخنوا 87.7 مليار سيجارة بـ 17.1 مليار جنيه العام المالى 2021-2022

دخن المصريون نحو 87.7 مليار سيجارة خلال عام واحد العام المالى المالى المنتهى فى يونيو الماضي بقيمة بلغت نحو 17.1 مليار جنيه، وأن ما آل من الشركة للخزانة العامة بلغ 54.4 مليار جنيه.

وزير البترول: الغاز الطبيعى اكتسب زخمًا كبيرًا باعتباره المصدر الأمثل للطاقة

فى إطار فاعليات منتدى الدول المصدرة للغاز، عُقدت بالقاهرة ورشة العمل( نموذج الغاز العالمي.. وسيناريوهات الإسراع بالتحول الطاقى) لاستعراض الفرص والتحديات التى تشهدها صناعة الغاز عالمياً في ضوء المتغيرات الراهنة.

رئيس مصلحة الجمارك: حصلنا 9.7 مليار جنيه فى الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2022

أكد شحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الذي أقر مؤخرا ستصدر في أسرع وقت.