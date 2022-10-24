منصة أسوان تطلق حوارا مع السيدات حول قضايا تغيرات المناخ

أسوان - عبد الله صلاح

شاركت منصه أسوان للتغيرات المناخية بأسوان، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة في مبادرة استخراج الأوراق الثبوتية التى تتضمن الرقم القومى وشهادات الميلاد للسيدات بمقر قصر ثقافة الرديسية بمركز إدفو.

وأكد الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، أنه تم خلال المبادرة إطلاق حوار مع السيدات المترددات حول التوعية بقضية تغيرات المناخ واثارها السلبية على البيئة المحيطه والمجتمع و كيفية التكيف معها و دور المرأة فى ذلك، وجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح فى إستضافة مصر لقمة المناخ العالمى بشرم الشيخ.

وأدار اللقاء جيهان صلاح و فاطمة البرسى أعضاء المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، و الشيخ احمد عبدالماجد من علماء الأزهر الشريف، وقدم الوعظ والإرشاد و تناول التغيرات المناخية من منظور دينى.

وفى سياق متصل نفذت المنصة المحلية باسوان، بالتعاون مع إحدى الجمعيات مبادرة للتمكين الإقتصادى للمرأة ورشة عمل عن كيفية تنفيذ فكرة مشروع صغير للسيدات لمواجهة الظروف المعيشية الحالية وهو نوع من التمكين الاقتصادى للمرأة، لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى أثرت على دخل الأسر.

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروعات التمكين الإقتصادى للمرأة، وقد تم توعية السيدات المشاركات أيضا عن كيفية حدوث التغيرات المناخية و اثارها السلبية وتمت تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية على السيدات والتى وقعن علية

كما نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية، و قسم التربية البيئية و السكانية و الصحية بادارة ادفو التعليمية ندوة توعية عن مخاطر التغيرات المناخية و كيفية التكيف معها و كذلك الاثار الناجمة عن التلوت البيئي بمدرسة أبو بكر الصديق المشتركة.