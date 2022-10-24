اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ممثل للقطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادى: 100 مليار دولار صادرات صناعية رقم ليس بعيد المنال

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:39 ص
ممثل للقطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادى: 100 مليار دولار صادرات صناعية رقم ليس بعيد المنال اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى
كتب محمد عبد العظيم - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه هاني برزي، ممثل القطاع الخاص فى المؤتمر الاقتصادي ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الشكر إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والحكومة على إطلاق وثيقة ملكية الدولة، موضحا أن الهدف من الوثيقة واضح جدا للحد من اللغط والجدل حول تداخل الدولة مع القطاع الخاص، حيث أنها تمثل خارطة طريق لأهداف الدولة.. ونتفق على وحدة الهدف.. الوسائل قد تختلف ولكن الهدف واحد وهو تمكين القطاع الخاص وظهور قدراته.

وأضاف خلال كلمته في جلسة "سياسة ملكية الدولة" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، أن القطاع الخاص خلال السنوات الماضية لديه العديد من القدرات في خلق فرص العمل وزيادة الناتج القومي، مشيرا إلى أن تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس رقم بعيد المنال، وقطاع الصناعات الغذائية قاطرة لهذا النمو المرتقب وخلال جائحة كورونا استطاع أن يحقق نمو 19 %.

وأوضح أننا في حاجة إلى استراتيجية لا تتغير بتغير الوزراء وهذا المطلب يجب أن تكون ثابتة من أجل توحيد السياسات والتنسيق بين الوزراء ومنع التداخل الكبير بين الوزراء، لافتا إلى أن القطاع الخاص يلاحظ تضارب الإجراءات، وذلك من أجل التنسيق الكامل من أجل اغتنام الفرصة.

وطالب بضرورة التنسيق مع القطاع الخاص قبل قرارات فرض الرسوم والإجراءات لأن هذا يمنع بعض الأضرار فى الإنتاج ويضمن التنافسية للمنتج المصري.

اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (1)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (2)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (3)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (4)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (5)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (6)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (7)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (8)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (9)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (10)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (11)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (12)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (13)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (14)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (15)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (16)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (17)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (18)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (19)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (20)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (21)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (22)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (23)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (24)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (25)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (26)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (27)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (28)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (29)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (30)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (31)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (32)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (33)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (34)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (35)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (36)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (37)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (38)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (39)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (40)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (41)
 
اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى (42)

 


المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادى

المؤتمر الاقتصادى 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

موقع المؤتمر الاقتصادي

مكان انعقاد المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر

المؤتمر الاقتصادي المصري

المؤتمر الاقتصادى المصرى

المؤتمر الاقتصادي اليوم السابع

جلسات المؤتمر الاقتصادى

اليوم السابع بلس

فوائد المؤتمر الاقتصادى

عوائد المؤتمر الاقتصادى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة