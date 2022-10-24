مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء إطلاق نار فى مدرسة بولاية ميسوري الأمريكية

كتب عبد الوهاب الجندى

أفاد مصدر لشبكة abc الأمريكية بمقتل 3 أشخاص، بمن فيهم المسلح المشتبه فيه، وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار بمدرسة في مدينة "سانت لويس" بولاية "ميسوري" الأمريكية.

وقال مفوض الشرطة مايكل ساك إن إطلاق النار بعد الساعة التاسعة صباحًا في المدرسة الثانوية المركزية للفنون البصرية والأدائية أجبر الطلاب على حواجز الأبواب والتجمع في زوايا الفصل والقفز من النوافذ والركض خارج المبنى بحثًا عن الأمان.

وقال ساك إن مسؤولي الأمن انزعجوا في البداية عندما حاول مطلق النار اقتحام مبنى المدرسة المغلق.