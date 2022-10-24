مقتل عراقيين اثنين وإصابة ثالث في انفجار بمنطقة شط العرب قرب البصرة

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قتل عراقيان وأُصيب ثالث، اليوم الاثنين، من أعضاء فريقٍ يعمل لصالح الشريك المنفذ لدائرة الأمم المتحدة في حادثٍ بموقعٍ لإزالة الذخائر المتفجرة في شط العرب بالقرب من مدينة البصرة جنوبي العراق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة في العراق أن الحادث وقع اليوم بالموقع الذي تُديره "الخبرة الفنية"؛ أحد شركاء دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، مشيرًا إلى أن المصاب حالته مستقرة وهو في المستشفى.

وأعربت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق وجميع أفراد أُسرة الأمم المتحدة في العراق عن خالص التعازي لأُسرتي القتيلين وتتمنت للمصاب الشفاء العاجل.

وتعمل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بشكلٍ وثيق مع دائرة شؤون الألغام العراقية للتحقيق في الحادث ومراجعته لفهم ما إذا كان يمكن معالجة أيّ ظروف واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليلِ مخاطرِ مثل هذه الحوادث في المستقبل.

يذكر أن "الخبرة الفنية" هي شريكٌ لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام على مدى العامين الماضيين وقد قامت بتطهير منطقة شط العرب من مئات الذخائر المتفجرة، وأن عمليات التطهير ضرورية لسلامة المجتمعات المتضررة والوصول الآمن إلى الأراضي من أجل الأنشطة الزراعية والتنمية.