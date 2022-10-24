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مقترح لائحة جديدة وتعديل بكلية التربية.. 3 سنوات دراسة وسنة تدريب بالمدارس

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:20 م
مقترح لائحة جديدة وتعديل بكلية التربية.. 3 سنوات دراسة وسنة تدريب بالمدارس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتورة إيمان هريدى عميد كلية الدراسات العليا للتربية ، بالتنسيق مع عمداء كليات التربية النوعية والطفولة المبكرة بالجامعة، لوضع مقترح لائحة جديدة تكون نظام الدراسة بها 3 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية فى المدارس.
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت فى تصريحات صحفية "أن هذا المقترح واللائحة الجديدة ستكون بمثابة نموذج استرشادى، وذلك بهدف المساهمة فى سد العجز فى المعلمين بالمدارس، بالإضافة إلى ضمان تأهيل الخريجين لسوق العمل، موضحا أن هذه السنة ستكون تدريبية للطلاب مثل نظام الامتياز فى كلية الطب .
 
وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الهدف من هذا التعديل مواكبة النظام الأوروبى وزيادة الخبرة العملية للمعلمين .
 
ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان هريدى عميد كلية الدراسات العليا للتربية، أنه سيتم البدء الفورى فى إعداد مقترح اللائحة الجديدة ووضع تصور كامل لنظام الدراسة فى اللائحة الجديدة فى أقرب وقت تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة.
 
 
 

جامعة القاهرة

اخبار مصر

التعليم العالى

كليات التربية

اخبار مصرية

محمد الخشت



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